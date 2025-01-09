Україна не буде в НАТО без відповідальності за Волинську трагедію – кандидат в президенти Польщі

Він зазначив, що країна, яка не готова взяти на себе відповідальність за злочини минулого, не може бути частиною міжнародних альянсів.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО чи Європейського Союзу, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.

Про це він сказав в ефірі польського телеканалу Polsat News.

Навроцький зазначив, що країна, яка не готова взяти на себе відповідальність за злочини минулого, не може бути частиною міжнародних альянсів. Він наголосив, що йдеться про “жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів”.

Кандидат також розкритикував домовленості між міністрами закордонних справ України та Польщі Андрієм Сибігою та Радославом Сікорським щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він назвав ці кроки "непотрібним політичним трюком" і заявив, що польський Інститут національної пам’яті вже стикався з багатьма подібними обіцянками.

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"Ми в Інституті національної пам’яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним. Хотілося б прориву, але його поки що немає", — додав Навроцький.

Кандидат заявив, що Інститут національної пам’яті готовий підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації, проте наголосив на відсутності реального прогресу у вирішенні цієї історичної суперечки.

Нагадаємо, раніше Україна погодилась провести ексгумацію жертв Волинської трагедії. Український інститут національної памʼяті планує включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.