Кандидатка на посаду генпрокурора має підозрілі доходи і згадується в кримінальній справі - ЗМІ

За 15 років роботи в прокуратурі вона накопичила значний статок.

Заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова, яку вважають однією з кандидаток на посаду генерального прокурора, потрапила в центр уваги через сумнівні статки та згадки в кримінальній справі про хабар.

Про це повідомило видання "Апостроф".

Журналісти заявили, що за 15 років роботи в прокуратурі вона накопичила значний статок, зокрема, володіє трьома квартирами в Києві, паркомісцем та автомобілем Audi A5 вартістю 750 тис. грн.

У декларації за 2023 рік Літвінова вказала 24,7 тис. доларів, 7,2 тис. євро та 88,3 тис. грн на рахунках у трьох банках, хоча її офіційна зарплата за рік склала лише 129 тис. грн.

Окрім цього, в матеріалі "Апостроф" із посиланням на розслідування Центру протидії корупції повідомляється, що Вікторія Літвінова згадується в матеріалах резонансної справи про отримання хабаря співробітниками Офісу генерального прокурора.

У липні 2024 року НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу генпрокурора Олега Гунька та Віктора Хомича, яких затримали за підозрою в отриманні $170 тисяч за закриття кримінальної справи та зняття арешту з майна.

На аудіозаписі, який потрапив до рук журналістів, Хомич під час розмови з Литвиненком заявив:

"Гунько вже спілкувався з кимось наверху, все проговорив з керівником відділу Сидорчуком. Ну із заступником генерального. Впродовж місяця все закривається, протягом місяця при цих умовах, що ми сказали. Арешти він познімає".

Під час допиту слідчим Гунько детально описав ієрархію свого відділу в Офісі Генпрокурора.

"Літвінова курує профільний департамент, Михайло Подолян очолює департамент, а Роман Сидорчук - начальник відділу", - заявив Гунько.

Автор матеріалу зазначив, що "як для кандидатки на посаду генпрокурора, в біографії Літвінової є кілька моментів, які, ймовірно, можуть викликати запитання у громадськості та міжнародних партнерів, чутливих до чистоти репутації".

Нагадаємо, правоохоронці викрили членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення “Укрзалізниці”.

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