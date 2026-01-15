ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1072
2 хв

Канікули або "дистанційка": Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня

Через критичну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами та аномальними холодами, уряд ухвалив нові рішення щодо навчального процесу.

Ірина Ігнатова
Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Ця зима стала найважчою за останні 20 років. Енергосистема країни перебуває в надзвичайно складних обставинах через постійні російські атаки й низькі температури. Щоб знизити навантаження на мережі та гарантувати безпеку дітей, влада вдається до вимушених кроків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що буде зі школами в Києві

Для столиці рішення вже ухвалено. Міністерство освіти й науки (МОН) спільно з КМДА отримали доручення продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Важливе уточнення: це рішення не поширюється на дитячі садки. Дошкільні заклади продовжуватимуть роботу у звичному режимі, щоб батьки мали змогу працювати.

Ситуація в регіонах

Щодо інших областей, то тут уряд дав місцевій владі (ОВА) певну гнучкість, але з вимогою діяти рішуче. МОН разом з обласними адміністраціями має визначити необхідність для усіх закладів освіти:

  • або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне;

  • або також продовжити/запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Вибір залежатиме від безпекової ситуації та стану енергомереж у конкретному регіоні.

«У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків», — наголосила очільниця Кабміну.

Нагадаємо, в Україні пом’якшують режим комендантської години для територій у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Такі заходи необхідні для підтримки життєдіяльності людей та стабільної роботи бізнесу в умовах енергетичної кризи.

1072
