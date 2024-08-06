Капелан Сергєєв дивно вибачився за свої слова про жінок у ЗСУ, яких нібито "мають всі по черзі"

Скандальний капелан Марк Сергєєв вибачився за скандальні заяви про жінок в армії та призупиняє капеланську діяльність.

Капелан-волонтер та пастор Марк Сергєєв перепросив за свої слова про жінок в українській армії, яких, на його думку, "мають всі по черзі". Також він заявив, що на деякий час призупинить капеланську роботу.

Про це він сказав у своєму відео в Instagram.

Зазначимо, що це вже друге відео з вибаченнями Марка Сергєєва. У попередньому відео він казав, що "не мав права говорити деталі, але сказав правду". Однак це відео зникло з його сторінки.

Так, він сказав, що не "міг подумати, що такі помилки призведуть до такого обурення в суспільстві", до того ж не лише серед військових, а й серед християн. Сергєєв перепросив в усіх жінок та капеланів і визнав, що порушив кодекс і не мав права робити такі помилки.

"Я людина, і роблю якісь моменти, хоча дуже хочу служити Україні. Нікуди не ховаюся, залишаюся в Україні. Прошу вибачення в кожного капелана, у кожної захисниці та захисника, кого це обурює", — сказав пастор.

Він також заявив, що "зробить паузу" як капелан, але залишиться в Україні, а якщо перебуватиме за кордоном, то "це лише заради України".

Нагадаємо, раніше капелан-волонтер і "молодіжний пастор" Марк Сергеєв заявив, нібито жінок-військовослужбовиць у ЗСУ "мають усі в ліжку по черзі". Відповідну заяву Сергеєв зробив на подкасті на каналі METANOIA. Деталі скандалу та реацію громадськості зібрав ТСН.ua.

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