Капітан ДСНС від перших днів війни працював на Росію: яку секретну інформацію він передав і як це пояснив

У Дніпропетровській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили капітана ДСНС, який від перших днів війни співпрацював з російськими окупантами. Його звинуватили у державній зраді.

Про це йдеться у вироку Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

За даними слідства, працівник ДСНС від перших днів війни до квітня 2022 року співпрацював із російською ФСБ. Зокрема він через Viber передав окупантам дані про блокпости на Дніпропетровщині та секретні паролі. Також він надав окупантам детальні інструкції про те, що говорити на блокпостах та як себе поводити. Він попереджав росіян, що якщо паролі не співпадуть, то можливо силовики здогадались про злив інформації та шукають того, хто передав дані.

Чоловіка звинуватили у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. На суді колишній рятувальник провину не визнав та заявив, що мовляв справа проти нього сфальсифікована, а працівники СБУ використовували недозволені методи слідства.

Проте суд проаналізував матеріали та визнав чоловіка винним. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Також суд позбавив чоловіка спеціального звання - капітан служби цивільного захисту.

Вирок суду

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік здав Росії дані про військових та підстанцію.

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