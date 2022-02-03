Капітана судна з Дніпра нагородили в Кувейті за порятунок рибалок (фото)

Капітана судна з Дніпра нагородили в Кувейті за порятунок рибалок (фото)

Капітан та його команда врятували життя трьох рибалок, човен яких перекинувся.

У Кувейті нагородили капітана судна Athena, жителя Дніпра Костянтина Соболевського. Він та його екіпаж врятували життя трьох людей.

Про це повідомляють у kuwaitports.

Зазначається, що 17 січня цього року екіпаж судна Athena під керівництвом капітана Костянтина Соболевського, який родом з Дніпра, врятував місцевих рибалок. Інцидент стався у регіональних водах Кувейту. Моряки почули крики про допомогу і побачили трьох людей.

Виявилося, що перекинувся рибацький човен, а троє рибаків опинилися за бортом. Їм вдалося вибратися на перевернутий човен і так вони дрейфували тривалий час.

Екіпаж Athena провів рятувальну операцію, з води дістали усіх постраждалих, надали їм медичну допомогу, нагодували і зігріли.

Пізніше капітана і його команду викликали в Управління портів Кувейту, де їх нагородили грамотами та вітрильником.

Нагадаємо, що у США 39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі. Група людей вирушила до США з Багамських островів, коли потрапила у шторм. На жодному з пасажирів не було рятувального жилета.

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