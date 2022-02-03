Капітана судна з Дніпра нагородили в Кувейті за порятунок рибалок (фото)

Капітан та його команда врятували життя трьох рибалок, човен яких перекинувся.
У Кувейті нагородили капітана судна Athena, жителя Дніпра Костянтина Соболевського. Він та його екіпаж врятували життя трьох людей.
Про це повідомляють у kuwaitports.
Зазначається, що 17 січня цього року екіпаж судна Athena під керівництвом капітана Костянтина Соболевського, який родом з Дніпра, врятував місцевих рибалок. Інцидент стався у регіональних водах Кувейту. Моряки почули крики про допомогу і побачили трьох людей.
Виявилося, що перекинувся рибацький човен, а троє рибаків опинилися за бортом. Їм вдалося вибратися на перевернутий човен і так вони дрейфували тривалий час.
Екіпаж Athena провів рятувальну операцію, з води дістали усіх постраждалих, надали їм медичну допомогу, нагодували і зігріли.
Пізніше капітана і його команду викликали в Управління портів Кувейту, де їх нагородили грамотами та вітрильником.
Нагадаємо, що у США 39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі. Група людей вирушила до США з Багамських островів, коли потрапила у шторм. На жодному з пасажирів не було рятувального жилета.
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