Капітанами двох з чотирьох підбитих кораблів у Бердянську виявилися колишні українські військові-зрадники

Капітанами двох з чотирьох підбитих кораблів у Бердянську виявилися колишні українські військові-зрадники

Сьогодні після обстрілу кораблів у порту тимчасово окупованого Бердянська обидва кораблі зайнялися і накивали п’ятами.

Капітанами двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську є військові зрадники з України, які у 2014 році перейшли на бік окупантів у Криму.

Про це повідомляє Командування морської піхоти.

"Командир ВДК "Саратов", капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його "товариш", капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський", - повідомляє пресслужба піхоти.

Сьогодні після обстрілу кораблів у порту тимчасово окупованого Бердянська обидва кораблі зайнялися і накивали п’ятами. На "Саратові" пожежа, здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.

"Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська", - пригрозили у Командуванні морської піхоти.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня, у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, що палав російський корабель.

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту окупантів", - повідомляють у пресслужбі Військово-морських сил.