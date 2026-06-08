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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Капці в зубах та «ефект бумеранга»: в Одеському СІЗО знущалися з працівника ТЦК, якого самого підозрюють у катуваннях

ДБР розслідує знущання з працівника ТЦК, якого підозрюють у катуванні людей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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ДБР: чоловіка, якого змусили повзати по підлозі в Одеському СІЗО, сам катував мобілізованих

ДБР: чоловіка, якого змусили повзати по підлозі в Одеському СІЗО, сам катував мобілізованих

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом можливого порушення прав людини в Одеському СІЗО. Приводом для розслідування стало скандальне відео із камери ізолятора, яке масово поширився у соціальних мережах.

Про це передає пресслужба ДБР.

Що зафіксовано на відео?

На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків піддає приниженням іншого: змушує його повзати по підлозі та приносити капці зубами.

За попередніми даними правоохоронців, потерпілим може бути колишній працівник одного з ТЦК та СП.

Слідчі ДБР наразі перевіряють достовірність відео, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини інциденту.

«Ефект бумеранга»: у чому підозрюють самого потерпілого

За словами правоохоронців, особа, яка зазнала принижень на камеру, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян.

ДБР уже веде щодо цього експрацівника ТЦК розслідування за двома статтями:

  • ч. 3 ст. 127 КК України — катування;

  • ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

«Разом з тим, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду. Відповідальність за будь-які правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду», — наголосили в ДБР.

Раніше ми писали, що у київському СІЗО помер колишній співробітник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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