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Капці в зубах та «ефект бумеранга»: в Одеському СІЗО знущалися з працівника ТЦК, якого самого підозрюють у катуваннях
ДБР розслідує знущання з працівника ТЦК, якого підозрюють у катуванні людей.
Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом можливого порушення прав людини в Одеському СІЗО. Приводом для розслідування стало скандальне відео із камери ізолятора, яке масово поширився у соціальних мережах.
Про це передає пресслужба ДБР.
Що зафіксовано на відео?
На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків піддає приниженням іншого: змушує його повзати по підлозі та приносити капці зубами.
За попередніми даними правоохоронців, потерпілим може бути колишній працівник одного з ТЦК та СП.
Слідчі ДБР наразі перевіряють достовірність відео, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини інциденту.
«Ефект бумеранга»: у чому підозрюють самого потерпілого
За словами правоохоронців, особа, яка зазнала принижень на камеру, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян.
ДБР уже веде щодо цього експрацівника ТЦК розслідування за двома статтями:
ч. 3 ст. 127 КК України — катування;
ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі та викрадення людини.
«Разом з тим, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду. Відповідальність за будь-які правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду», — наголосили в ДБР.
Раніше ми писали, що у київському СІЗО помер колишній співробітник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня.