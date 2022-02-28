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Кара небесна для окупантів: військові показали відео, як Bayraktar знищив російські ЗРК "Бук"

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Кара небесна для окупантів: військові показали відео, як Bayraktar знищив російські ЗРК "Бук"

Так буде з усіма, хто вбиває українців, наголосили у ЗСУ.

Безпілотник Bayraktar знищив російські зенітно-ракетні комплекси "Бук", які окупант використовував для обстрілів України. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. 

"Український Bayraktar знищує російські буки. На це можна дивитись вічно", - написала Анна Маляр. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що російський ЗРК "Бук" був знищений біля с. Іванків Київської області.

Сухопутні війська ЗСУ наголосили, що безпілотник є карою небесною для окупанта, який розпочав війну проти України. 

"Кара небесна для рашистських нацистів! Код відплати - Bayraktar. Так буде з усією наволоччю, що вбиває українців", - наголосили у ЗСУ. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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