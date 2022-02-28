Кара небесна для окупантів: військові показали відео, як Bayraktar знищив російські ЗРК "Бук"

Кара небесна для окупантів: військові показали відео, як Bayraktar знищив російські ЗРК "Бук"

Так буде з усіма, хто вбиває українців, наголосили у ЗСУ.

Безпілотник Bayraktar знищив російські зенітно-ракетні комплекси "Бук", які окупант використовував для обстрілів України.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.

"Український Bayraktar знищує російські буки. На це можна дивитись вічно", - написала Анна Маляр.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що російський ЗРК "Бук" був знищений біля с. Іванків Київської області.

Сухопутні війська ЗСУ наголосили, що безпілотник є карою небесною для окупанта, який розпочав війну проти України.

"Кара небесна для рашистських нацистів! Код відплати - Bayraktar. Так буде з усією наволоччю, що вбиває українців", - наголосили у ЗСУ.