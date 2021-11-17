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Карала відмінників, кричала і виштовхувала з уроків: у Хмельницькому вчителька знущалась з дітей

Карала відмінників, кричала і виштовхувала з уроків: у Хмельницькому вчителька знущалась з дітей

У дитини під час уроків піднявся тиск, з`явилася тахікардія, проте освітянка відмовилась надавати їй медичну допомогу. 

У м. Хмельницький покарали вчительку фізкультури школи №7. Викладачка регулярно знущалась із школярів. 

Про це йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду. 

За даними суду, в 2020 році під час уроку в дитини піднявся тиск, з`явилася тахікардія, малолітня зблідла, проте освітянка відмовилась надавати їй медичну допомогу. 

14 вересня ця ж викладачка змусила ученицю 8 класу бігати, ходити по колу, через що у неї погіршилось самопочуття. А 23 вересня педагогиня вигнали школярку з уроку. Вона виштовхала дівчинку та вилаяла нецензурними словами. Через це дитина почала задихатись.

"У дівчинки погіршився сон, з`явився стан високої тривожності перед вчителькою фізичної культури", - йдеться у судовій постанові. 

У ще одному рішенні суду вказано, що вчителька фізкультури школи №7 від 2019 року навмисно занижувала оцінки малолітній, аргументуючи це тим, що "вона відмінниця". 

На судове засідання педагогиня не прийшла. 

Хмельницький міськрайонний суд визнав вчительку винною. Про це вказано у двох постановах. Її двома рішеннями оштрафували по 850 грн. Також вона повинна сплатити по 454 грн судових зборів.   

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