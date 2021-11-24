Карантин в "жовтих" зонах буде посилено: що зміниться для українців

Карантин в "жовтих" зонах буде посилено: що зміниться для українців

COVID-сертифікат повинні не просто запитувати у клієнтів, а зчитувати QR-код.

В Україні змінять обмеження у регіонах "жовтої" зони. Областям треба готуватися до нового спалаху коронавірусу.

Про це заявили голова МОЗ Віктор Ляшко і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 листопада.

"Сьогодні затвердимо рішення про зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", — сказав Шмигаль.

Своєю чергою, голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що наразі в деяких країнах ЄС фіксується нових спалах коронавірусу і, попри покращення ситуації з COVID-19 в Україні, державі треба готуватися теж до повторного зростання хворих.

За словами Ляшка, зміни в умовах адаптивного карантину стосуються правил на "жовтому" рівні протиепідемічної небезпеки. Так, якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, тобто не перевіряти документи про вакцинацію, або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площею, або перевіряти документи та працювати без обмежень, то нові правила не передбачають такої можливості.

"У "жовтому" рівні, громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою вакцини, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило і стосується приймання відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою, або мати сертифікат про одужання чи негативний тест", - наголосив Ляшко.

Крім того, працівники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їхню візуальну наявність, а повинні зчитувати смартфоном QR-код "ковід"-сертифікату.

"Для зчитування не потрібно додаткових чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати QR-код", - пояснив голова МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 24 листопада Віктор Ляшко заявив, що в Україні в кожній області зафіксовано спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, Луганську і Львівську області цього тижня планують вивести з "червоної" зони. Надалі послабити карантин можуть ще у чотирьох регіонах.

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