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Карантинна амністія: закладам харчування дозволили працювати цілодобово, проводити банкети та корпоративи

Карантинна амністія: закладам харчування дозволили працювати цілодобово, проводити банкети та корпоративи

УНІАН

Відстань між столиками скоротили до півтора метра.

Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Зокрема, зняли обмеження щодо роботи закладів харчування - тепер вони зможуть працювати цілодобово. 

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності – затверджено. Рішення сьогодні було прийнято Кабміном", - зазначив Ткаченко.

Нові умови роботи закладів харчування, надання послуг:

  • Кафе, ресторани, інші заклади харчування зможуть працювати без часових обмежень.
  • Дозволено проведення бенкетів, корпоративів, майстер-класі, публічних подій тощо.
  • Столики розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м (раніше було 2 м).
  • Заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної.

"Послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність", - пояснив міністр.

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Кабмін також дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону.