"Карантинна зона": стало відомо, якою буде доля у регіонів України, які межують з Росією

Небезпека з боку РФ буде спостерігатися навіть після виходу наших військ на кордони 1991 року.

Росія після війни проти України, ймовірно, буде існувати в тому вигляді, в якому є і зараз. Через це буде існувати небезпека для прикордонних міст України.

Про це ТСН.ua розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун.

“Росія, найімовірніше, буде існувати у тому стані, в якому вона є зараз ще певний період часу. І просто розраховувати, що вона розпадеться на багато частин, не варто. Небезпека з боку РФ буде спостерігатися навіть після виходу наших військ на кордони 1991 року”, - наголосив Олександр Гладун.

За його словами, дуже актуально розвивати території поруч з РФ. Там можуть створити так звану “карантинну зону” на відстані 30 кілометрів від кордону.

“Тому розвиток територій поруч із Росією, дійсно дуже актуальна тема. Цим зараз переймається Мінінфраструктури – існує думка, що потрібно робити карантинну зону на відстані 30 кілометрів від кордону з Росією. Великі підприємства там можуть бути під постійною загрозою обстрілів, тому на цих територіях доцільно розвивати фермерство. А загалом, розвиток прикордонних з Росією територій має вирішуватися у контексті програми економічного відродження України”, - підкреслив Гладун.

Нагадаємо, що експерт розповів, де найбільше українських біженців у Європі та чи можливе їх повернення додому.

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