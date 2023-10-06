Каратимуть не усіх: в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за "вечірки" у комендантську годину

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "гулянки" у комендантську годину. Наразі тривають дискусії щодо потенційного покарання.

Про це в ефірі телемарафону сказав член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.

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Як наголосив Арешонков, коли хтось воює, інші ночами пиячити не мають права. Щобільше, йдеться про порушення при цьому закону.

"Тому сьогодні наш комітет правоохоронної діяльності напрацьовує зміни до законодавства. Ми плануємо встановити кримінальну відповідальність за порушення. Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть вживатись, а й відповідно більш жорстке покарання", – сказав він.

Яке саме буде покарання – наразі не конкретизовано. За словами Арешонкова, про це йде дискусія.

"Але ми рухаємося в цьому напрямку. Кримінальна відповідальність може бути використана проти посадових осіб, в першу чергу, тих, у власності кого перебувають ці заклади нічні, тобто ресторани, казино, кафе і таке інше", – пояснив член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Передовсім мовиться про власників, а не відвідувачів. "Відвідувачі мають просто дотримуватися елементарної правової і людської культури", –підсумував Арешонков.

Нагадаємо, у Києві знайшли розважальний заклад, який працює під час комендантської години. За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, заклад порушує закон уже не перший місяць.

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