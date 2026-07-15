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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Каразінський університет створив 87 освітніх програм за запитами ветеранів, — Тетяна Кагановська

В умовах війни університети здатні брати на себе значно ширшу відповідальність, ніж суто освітня чи наукова функція.

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Каразінський університет створив 87 освітніх програм за запитами ветеранів, — Тетяна Кагановська

Особливу увагу заклади вищої освіти мають приділяти ветеранам і підтримці громад, сказала в інтерв’ю «УНІАН» ректорка Харківського національного університету ім. Каразіна Тетяна Кагановська.

«Сьогодні до університету приходять ветерани й ветеранки, які повертаються з війни й шукають нову професійну траєкторію, можливість навчатися й відновлюватися. Приходять їхні родини, фахівці громад, психологи, соціальні працівники, які мають навчитися працювати з новою реальністю. І університет має бути для них відкритим простором знань, довіри й підтримки», — переконана ректорка.

В Каразінському університеті працює Центр ветеранського розвитку. Підготовлено 354 фахівці із супроводу ветеранів з 11 областей України. Для самих ветеранів створено 87 освітніх програм за їхніми запитами.

За словами Кагановської, «повернення ветеранів до цивільного життя є показником зрілості всього суспільства. І університети мають бути серед тих інституцій, які допомагають цю зрілість формувати. Через освіту, партнерство, повагу до досвіду захисників і спільну відповідальність за майбутнє країни».

Також Каразінський університет працює з громадами, в тому числі прифронтовими, такими як Циркуківська. В Близнюківській громаді експерти університету допомогли перезапустити систему охорони здоров’я і створити сучасний медичний комплекс.

«Університет має бути не лише для студентів, а й для спільнот, з якими він працює. Громади потребують фахової експертизи, освітніх програм, управлінських рішень, аналітики, підготовки кадрів, психологічної підтримки. І ми бачимо свою роль у тому, щоб працювати разом із ними, а не замість них», — наголосила Кагановська.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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