Кардіологи розповіли, в які дні ризик аритмії вищий

Є дні, коли ризик аритмії вищий. Кардіологи попереджають про цю небезпеку всіх людей з хворим серцем. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Про останні дослідження, результати яких були представлені на науковому конгресі Європейського товариства кардіологів, розповідають у виданні EurekAlert. Згідно з ними, аритмії, які небезпечні для життя людини, найчастіше діагностують у пацієнтів з хворим серцем в дні сильного забруднення повітря. Такий висновок отримали італійські вчені з лікарні міста П'яченця.

У дослідженням взяли участь 146 пацієнтів з імплантованим кардіовертер-дефібрилятором (прилад, схожий на кардіостимулятор, який здатний автоматично розпізнавати аритмію та проводити антиаритмічну терапію). Всі дані збиралися віддалено. А інформацію про добовий рівень мікрочастинок PM 10 та PM 2,5 (тверді частинки розміром менше 10 та 2,5 мікронів моноксиду вуглецю, діоксиду азоту та озону) отримували від станцій моніторингу регіонального агентства з охорони довкілля.

Виявилося, що існує певний зв'язок між рівнями PM 2,5 та появою шлунковочної аритмії у пацієнтів. Коли концентрація PM 2,5 підвищена (на 1 мкг/м3) протягом семи днів, на 2,4% збільшується ймовірність таких аритмій. А в ті тижні, коли концентрація PM 10 перевищує середнє значення на 1 мкг/м3, ризик зростає на 2,1%.

Авторка дослідження, докторка Алесія Занні каже, що їхня робота показала - людям з високим ризиком появи аритмій потрібно щодня перевіряти рівень забрудення повітря. Фахівчиня також зазначила, що за підвищенниз концентраціяї PM 2,5 та PM 10 пацієнтам краще залишатися у приміщенні чи носити на вулиці захисну маску.