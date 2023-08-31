Карету швидкої допомоги від Благодійного фонду "Велич Життя" отримає прифронтова лікарня Донеччини

"Торецьк - місто Донецької області, яке знаходиться на відстані лічених кілометрів до лінії фронту, постійні обстріли та неймовірний героїзм лікарів, які, попри небезпеку, невтомно рятують життя наших захисників вражають, пишаємося та підтримуємо.

На жаль, одна з лікарень, якою опікується фонд зазнала значних руйнувань внаслідок нещодавного обстрілу, тому медичний транспорт, обладнання та витратні медичні матеріали зараз - на вагу золота!" - зазначила президентка Благодійного фонду "Велич Життя", - Алла Ландар.

Завдяки сприянню та активній участі Київської обласної ради, Донецька область вже має три сучасних авто медичної допомоги. За їх підтримки одна з лікарень отримує ще один такий автомобіль швидкої допомоги для порятунку життя військових та цивільних.

Місцевому медичному закладу передали п’ять медичних моніторів екстракласу для відстеження стану хворих, УЗИ апарати, концентратор кисню, апарат штучної вентиляції легень, станцію Starlink для надійного та безперебійного зв'язку, генератори, хірургічні набори, розхідні матеріали та двадцять колісних крісел. А головне - передали подяку героям-медикам і героям-захисникам від усіх українців, які моляться за них, підтримують їх і об'єднуються заради перемоги!

«Ми вдячні за підтримку нашим партнерам і усім, хто сьогодні, у цей непростий час, допомагає Україні. Тисячі людей по всьому світу живуть з Україною в серці і ми об'єднуємо їх заради великої мети - допомогти героям-медикам врятувати ще більше життів героїв-захисників. Віримо, що, об’єднавши всі наші можливості та зусилля, ми зможемо врятувати якомога більше життів, повернути додому живими нашим захисників і наблизити нашу перемогу. Це - наша місія, наша мета і наша ціль, заради якої ми живемо і працюємо!» - зазначив Ландар Владислав

Долучитися до збору може кожен українець (Благодійна організація «Благодійний фонд «Велич Життя» АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 37718042, номер рахунку UA85 3052 9900 0002 6006 0462 3885 5)

Кожна гривня - це ваш внесок в порятунок життя!