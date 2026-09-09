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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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247
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"Карфаген" дістався Тернополя?: НАБУ прийшло з обшуками до обласного управління ДПС

У податковій підтвердили проведення слідчих дій, але не повідомили подробиць справи.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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НАБУ проводить обшуки в Тернополі

НАБУ проводить обшуки в Тернополі

У середу, 9 вересня, у Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області детективи Національного антикорупційного бюро України проводили обшуки.

Про це повідомляє тернопільське видання «20 хвилин» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У податковій журналістам підтвердили проведення слідчих дій та заявили, що повністю сприяють роботі правоохоронців. Водночас жодних подробиць щодо причин обшуків представники відомства не надали.

Як зазначає «20 хвилин», журналістку видання не пропустив до приміщення охоронець. На запитання щодо можливості поспілкуватися з керівницею ГУ ДПС у Тернопільській області Ольгою Ліщинською він коротко відповів, що її немає.

Водночас редакція «20 хвилин» отримала інформацію про можливий зв’язок Ольги Ліщинської з гучною справою «Карфаген».

Наразі журналістам не вдалося незалежно підтвердити або спростувати ці дані, тому можливу причетність посадовиці до справи слід розглядати як непідтверджену інформацію.

Як повідомило «Суспільне», його кореспонденти також звернулися до пресслужби НАБУ, щоб отримати детальнішу інформацію про обшуки в тернопільській податковій. У Бюро повідомили, що наразі слідчі дії не коментують.

Нагадаємо, що в Україні вже декілька днів триває масштабна антикорупційна операція «Карфаген». НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему, пов’язану з діяльністю шахрайських колцентрів, яка, за версією слідства, діяла за сприяння високопосадовців Офісу генпрокурора.

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