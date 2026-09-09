"Карфаген" дістався Тернополя?: НАБУ прийшло з обшуками до обласного управління ДПС

НАБУ проводить обшуки в Тернополі

Реклама

У середу, 9 вересня, у Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області детективи Національного антикорупційного бюро України проводили обшуки.

Про це повідомляє тернопільське видання «20 хвилин» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Реклама

У податковій журналістам підтвердили проведення слідчих дій та заявили, що повністю сприяють роботі правоохоронців. Водночас жодних подробиць щодо причин обшуків представники відомства не надали.

Реклама

Як зазначає «20 хвилин», журналістку видання не пропустив до приміщення охоронець. На запитання щодо можливості поспілкуватися з керівницею ГУ ДПС у Тернопільській області Ольгою Ліщинською він коротко відповів, що її немає.

Водночас редакція «20 хвилин» отримала інформацію про можливий зв’язок Ольги Ліщинської з гучною справою «Карфаген».

Наразі журналістам не вдалося незалежно підтвердити або спростувати ці дані, тому можливу причетність посадовиці до справи слід розглядати як непідтверджену інформацію.

Як повідомило «Суспільне», його кореспонденти також звернулися до пресслужби НАБУ, щоб отримати детальнішу інформацію про обшуки в тернопільській податковій. У Бюро повідомили, що наразі слідчі дії не коментують.

Реклама

Нагадаємо, що в Україні вже декілька днів триває масштабна антикорупційна операція «Карфаген». НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему, пов’язану з діяльністю шахрайських колцентрів, яка, за версією слідства, діяла за сприяння високопосадовців Офісу генпрокурора.

Новини партнерів

Новини партнерів