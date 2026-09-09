Перша заступниця генпрокурора України Марія Вдовиченко

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Троє прокурорів втратили посади на тлі розслідування справи «Карфаген» після оприлюднення плівок НАБУ та САП. Зокрема, перша заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко написала заяву на звільнення. Крім того, з посад у Черкаській обласній прокуратурі звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

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За їхньою інформацією, Вдовиченко написала заяву на звільнення з посади першої заступниці генерального прокурора. Раніше у медіа повідомляли, що вона, ймовірно, фігурує на записах НАБУ та САП, оприлюднених у межах справи «Карфаген».

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Вікторію Дидич та Максима Штомпеля звільнили з посад у Черкаській обласній прокуратурі. Відповідні накази підписав Офіс генерального прокурора.

Дидич, за даними відкритих джерел, багато років працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури. Штомпель від квітня цього року був заступником керівника обласної прокуратури.

Максим Штомпель. ФОТО: Maksum Shtompel/Facebook

Вікторія Дидич. ФОТО: Черкаська-обласна-прокуратура/Facebook

Що відомо про родинні зв’язки у справі «Карфаген»

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вікторія Дидич є сестрою Сергія Кропиви. Його підозрюють в організації схеми «кришування» незаконних колцентрів та легалізації майна на понад 89 млн гривень.

У справі також фігурує чоловік Дидич — Олександр. Вищий антикорупційний суд, як і Кропиві, обрав йому запобіжний захід.

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Звільнення прокурорів відбулося після оприлюднення НАБУ та САП записів, пов’язаних зі справою «Карфаген».

Справа «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили схему на чолі з керівником структурного підрозділу Офісу генпрокурора, яка брала мільйонні хабарі за «кришування» шахрайських колцентрів. За версією слідства, вона діяла від середини 2025 року. До неї були залучені чинні прокурори і неофіційні особи.

Одним із головних фігурантів справи є уже колишній керівник Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. 6 вересня ВАКС заарештував його з можливістю внесення 120 млн грн застави.

Після цього генеральний прокурор України Руслан Кравченко пішов у відставку, оскільки його ім’я опосередковано чи прямо могло фігурувати у цій справі. Водночас він назвав своє рішення про звільнення «політичним».

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