"Карлсону слід перевірити джерела в ФСБ". В ОП відреагували на анонс інтерв'ю із Зеленським

Такер Карлсон заявив, що невдовзі може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.
Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що скандального американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку Володимира Зеленського.
Про це він написав у Facebook.
"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — написав речник президента.
Такер Карлсон напередодні заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, спроби тривали два роки й особливо інтенсивно – після зимового інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Такер Карлсон після інтервʼю з Путіним працевлаштувався у Росії.
Читайте також провідні новини дня:
- Україна формує нові бригади, але є проблеми зі зброєю - ISW
- "Намагалися два роки": журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським
- Коли закінчиться війна та на які міста полетять ракети в липні: відомий астролог Влад Росс ошелешив прогнозом