"Карлсону слід перевірити джерела в ФСБ". В ОП відреагували на анонс інтерв'ю із Зеленським

Такер Карлсон заявив, що невдовзі може з'явитися його інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що скандального американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — написав речник президента.

Такер Карлсон напередодні заявив, що нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, спроби тривали два роки й особливо інтенсивно – після зимового інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Такер Карлсон після інтервʼю з Путіним працевлаштувався у Росії.

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