Карма небесна: винищувач РФ намагався збити штурмовики ЗСУ, натомість "проґавив" і його самого збили (відео)

На Херсонщині ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35.
До цього ворожий винищувач намагався підбити українські штурмовики.
Про це йдеться в зведенні ОК "Південь".
"Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу “повітря - повітря”. Наших втрат нема. А ось сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Пара українських штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів в районі Давидова Брода та Тернових Под.
Нагадаємо, що 19-річний нацгвардієць з ПЗПК "Ігла" знищив вже 6 ворожих літаків.
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