Карпати замело снігом, мороз сягнув -14°С: фото засніжених гір

У Карпатах обмежена видимість.

У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 8 лютого замело снігом. У високогір‘ї зафіксували морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією посту, cтаном на ранок вівторка на горі Піп Іван Чорногірський тримається мороз на позначці -14° С. У горах хмарно, а видимість обмежена. Вітер північний 6-7 м/с.

Натомість, в Укргідрометцентрі попереджають, що 8 лютого у горах Чернівецької області, 8-9 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Крім того, у гiрських районах Закарпатської області можливi зсуви снiгу на дороги.

Нагадаємо, туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах. Рятувальники, жартуючи, попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.