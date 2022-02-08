Карпати замело снігом, мороз сягнув -14°С: фото засніжених гір

У Карпатах обмежена видимість.
У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 8 лютого замело снігом. У високогір‘ї зафіксували морози.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією посту, cтаном на ранок вівторка на горі Піп Іван Чорногірський тримається мороз на позначці -14° С. У горах хмарно, а видимість обмежена. Вітер північний 6-7 м/с.
Натомість, в Укргідрометцентрі попереджають, що 8 лютого у горах Чернівецької області, 8-9 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Крім того, у гiрських районах Закарпатської області можливi зсуви снiгу на дороги.
Нагадаємо, туристів попередили про зсуви снігу на гірські дороги у Карпатах. Рятувальники, жартуючи, попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, та показали відео з посту на горі Піп Іван Чорногірський.
Читайте також:
- Туристи, яких у Карпатах засипало снігом, зірвали одразу дві лавини: деталі
- Цей день в історії: як королева Єлизавета II на кінні перегони приїжджала
- Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: день страхів та тривог
- Продукти, від яких потрібно відмовитись, якщо у вас високий кров'яний тиск