Карпати замело снігом та вдарив мороз: зимове фото з гори Піп Іван

У горах вітряно.
Українські Карпати замело снігом. Зранку 7 січня на високогір'ї мороз - температура повітря -6 градусів.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 9:45 на горі хмарно та трошки вітряно.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура навколишнього середовища -6°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що на Різдво в Україні очікується суттєве зниження температури. Також у суботу на дорогах західних областей буде ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті вдень повітря прогріється до +7°.
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