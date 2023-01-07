Карпати замело снігом та вдарив мороз: зимове фото з гори Піп Іван

Українські Карпати замело снігом. Зранку 7 січня на високогір'ї мороз - температура повітря -6 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 9:45 на горі хмарно та трошки вітряно.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура навколишнього середовища -6°С", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван 7 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що на Різдво в Україні очікується суттєве зниження температури. Також у суботу на дорогах західних областей буде ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті вдень повітря прогріється до +7°.

Читайте також: