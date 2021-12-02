Карпати замітає снігом: фото і відео засніжених гір

У Карпатах вдарили морози.

Погода в Карпатах 2 грудня зимова - на високогір'ї Карпат падає сніг і вдарив мороз до -6°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногірський вітряно і обмежена видимість.

"Станом на 09:05. 02.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Падає сніг. Вітер південно-східній 8-10 м/с. Температура повітря -6°С", - сказано в повідомленні.

До слова, у Києві 1 грудня почав падати сніг. На опублікованих світлинах видно, що сніговий покрив вже красиво вкрив землю.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.