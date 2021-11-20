Карпати засипало снігом: намело до одного метра, у Мережі показали фото з вершини гори

На вершині гори температура повітря опустилась до -5 градусів морозу.
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський у суботу, 20 листопада, намело до одного метра снігу.
Про це у Facebook повідомили на сторінці Чорногріського гірського рятувано-пошукового посту.
Також на вершині гори температура повітря опустилась до -5 градусів морозу.
"Вітер західний 8м/с, обмежена видимість до 50 метрів, на північних схилах передуви снігу до одного метра", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 листопада у Карпатах гірськолижні курорти вкрило білим полотном. Сніг випав, як на Прикарпатті, так і на Закарпатті.
Також У Львівській області в п'ятницю, 19 листопада, об 11:20 випав перший сніг.
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