Карпатська загадка: у Ґорґанах з’явилося озеро, якого немає на картах

Карпати / © pixabay.com

В українських Карпатах відкрили нову мальовничу водойму, якої досі не було на туристичних картах. Озеро з неофіційною назвою Негрове утворилося зовсім нещодавно в масиві Ґорґани, між горами Велика Сивуля (1836 м) та Лопушна, неподалік від села Осмолода Івано-Франківської області.

Про це повідомляє “24 Канал”.

Несподівана поява водойми стала наслідком людської діяльності: під час вирубки лісу техніка перекрила гірський потік. Так утворилося нове озеро, яке гармонійно вписалося в дикі пейзажі Чорногори, оточене густими лісами та кам’янистими схилами.

Чим особливе Негрове?

вода тут кристально чиста й прохолодна;

озеро поки не має офіційної назви, проте місцеві називають його на честь потоку Негрова;

на карті ця місцевість позначена як водоспад Кам’янистий, що може бути орієнтиром для мандрівників.

Попри своє “молоде” походження, Негрове вже вважають цікавою туристичною локацією. Атмосферний ліс навколо підходить для прогулянок, фотополювання та невеликих походів.

Озеро на мапі. / © Скріншот

Як дістатися?

Найзручніше їхати до села Осмолода (Рожнятівський район, Івано-Франківська область) автомобілем або автобусом через Рожнятів.

Далі шлях пролягає пішки чи велосипедом у напрямку заповідника “Сивуля”.

Для навігації варто користуватися туристичними картами Ґорґанів.

Озеро Негрове поки що не таке відоме, як Синевир чи Несамовите, але вже приваблює мандрівників, які шукають нові маршрути у Карпатах.

