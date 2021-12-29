Карпатські гори полонив сніг: фото неймовірних краєвидів з високогір'я

У Карпатах справжня зимова казка.

Карпати скувала зима. Високогір'я вкрило снігом, там панує мороз.

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Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, сьогодні, 29 грудня, станом на 08:45 ранку на г. Піп Іван Чорногірський було 5 градусів морозу і досить хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-західній 5-6 м/с.

Температура повітря -5°С.

Ранковий туман на горі Піп Іван Чорногірський / facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Також фотографіями засніжених гір поділився сьогодні у соцмережі начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.

фото / Василь Фіцак, Facebook

"Казково засніжені схили Чорногори", - підписав він світлини.

фото / Василь Фіцак, Facebook

Нагадаємо, українців попередили про ускладнення погодних умов. По всій Україні оголошено перший рівень небезпечності, а у Донецькій області, на узбережжі Азовського моря та у Закарпатській області - третій, червоний.

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