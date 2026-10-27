Карпати вже починає замітати снігом: коли його очікувати в інших регіонах України

Гора Піп Іван / © Гірські рятувальники Прикарпаття

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ʼУ високогір’ї Карпат уже випав сніг. Вранці 27 жовтня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -4°C, а вершину частково припорошило.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

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© Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Станом на 08:00 на Піп Івані було хмарно й туманно, дув північно-східний вітер швидкістю 17 м/с. Рятувальники зазначили, що снігу випало небагато.

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Водночас у більшості регіонів України найближчим часом зимових опадів не очікують.

Синоптикиня Наталія Птуха в інтервʼю NV пояснила, що у прогнозованій перспективі підстав говорити про перший сніг на рівнинах поки немає.

«У прогнозованій синоптичній перспективі зимових опадів не передбачається. Виняток — високогір’я Карпат. Там сніг можливий наступного тижня, але в цих місцях він і так уже був восени, і для жовтня в Карпатах це норма, та й для вересня теж», — зазначила вона.

Коли в Україні похолодає

За словами Птухи, більш відчутне похолодання очікується 27–28 жовтня. Водночас різкого обвалу температури не прогнозують — вона лише повернеться до типових для кінця жовтня значень.

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Хмарність і підвищена вологість також збережуться.

«Хмарність і вологість повітря не відступлять, але це на краще, бо убезпечить нас від заморозків, зараз про них мова не йде», — пояснила синоптикиня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні ще зберігатиметься осіннє тепло, однак уже наступного тижня очікується поступове похолодання. За прогнозом керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, вдень температура повітря становитиме 12–17° тепла, вночі — 6–11°. Також можливі невеликі дощі та тумани.

Якою буде погода в Україні у листопаді

За прогнозом Укргідрометцентру, листопад 2026 року в Україні буде близьким до кліматичної норми. Середня місячна температура очікується в межах +1…+7°C.

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Кількість опадів прогнозують на рівні 34–77 мм, а у високогір’ї Карпат — 77–100 мм, тобто приблизно 80–120% від норми.

На більшій частині України період передзим’я, коли середньодобова температура стійко опускається нижче +5°C, зазвичай починається у першій декаді листопада. На північному сході та в Карпатах такий перехід може відбутися вже наприкінці жовтня.

Водночас листопад в Україні може бути дуже контрастним: у різні роки температура опускалася нижче -30°C, але подекуди піднімалася майже до +30°C.

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