ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Карпати замело снігом і вдарив сильний мороз (фото)

Через небезпечну погоду в Карпатах туристам радять завантажити застосунок для екстреного зв’язку з рятувальниками.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Засніжені гори / Ілюстративне фото

Засніжені гори / Ілюстративне фото / © pexels.com

Високогір’я Карпат опинилося у сніговому та морозяному полоні. На горі Піп Іван температура повітря знизилася до -17 градусів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Увага! У горах температура повітря -17! Сніг!» — йдеться в заяві надзвичайників.

За даними ДСНС, станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість. Там дме південно-західний вітер зі швидкістю 15-17 м/с.

Рятувальники акцентували, що така погода становить серйозну небезпека для життя та здоров’я. Вони закликали бути обережними та завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

Снігові замети на горі Піп Іван / © ДСНС в Івано-Франківській області

Снігові замети на горі Піп Іван / © ДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про прихід арктичного холоду до України на новорічні свята. 31 грудня та 1 січня морози посиляться: вдень температура коливатиметься від -2 до -7 градусів. Похолодання супроводжуватиметься періодичним снігом та ожеледицею.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie