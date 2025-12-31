- Дата публікації
Карпати замело снігом і вдарив сильний мороз (фото)
Через небезпечну погоду в Карпатах туристам радять завантажити застосунок для екстреного зв’язку з рятувальниками.
Високогір’я Карпат опинилося у сніговому та морозяному полоні. На горі Піп Іван температура повітря знизилася до -17 градусів.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
«Увага! У горах температура повітря -17! Сніг!» — йдеться в заяві надзвичайників.
За даними ДСНС, станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість. Там дме південно-західний вітер зі швидкістю 15-17 м/с.
Рятувальники акцентували, що така погода становить серйозну небезпека для життя та здоров’я. Вони закликали бути обережними та завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про прихід арктичного холоду до України на новорічні свята. 31 грудня та 1 січня морози посиляться: вдень температура коливатиметься від -2 до -7 градусів. Похолодання супроводжуватиметься періодичним снігом та ожеледицею.