Карпати замело снігом і вдарив сильний мороз (фото)

Засніжені гори / Ілюстративне фото / © pexels.com

Високогір’я Карпат опинилося у сніговому та морозяному полоні. На горі Піп Іван температура повітря знизилася до -17 градусів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Увага! У горах температура повітря -17! Сніг!» — йдеться в заяві надзвичайників.

За даними ДСНС, станом на ранок 31 грудня на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість. Там дме південно-західний вітер зі швидкістю 15-17 м/с.

Рятувальники акцентували, що така погода становить серйозну небезпека для життя та здоров’я. Вони закликали бути обережними та завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».

Снігові замети на горі Піп Іван / © ДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про прихід арктичного холоду до України на новорічні свята. 31 грудня та 1 січня морози посиляться: вдень температура коливатиметься від -2 до -7 градусів. Похолодання супроводжуватиметься періодичним снігом та ожеледицею.