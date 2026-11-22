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Карпати засипало снігом і вдарив 12-градусний мороз: фото
Гору Піп Іван засипало снігом, а мороз посилився до -12°C.
У неділю зранку, 22 листопада, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський суттєво погіршилася погода. На високогір’ї випало багато снігу, а температура повітря опустилася до 12° морозу.
Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.
За їхніми даними, станом на 08:00 22 листопада на вершині було хмарно і туманно. Окрім того, дуже сильний західний вітер зі швидкістю до 17 м/с.
Нагадаємо, синоптики попереджали про сніг та штормовий вітер 22 листопада. За даними синоптиків, циклон та атмосферні фронти почали активно впливати на погоду в Україні — надалі, крім опадів, в країні очікується похолодання.