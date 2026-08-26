Карпати здригнулися від підземного поштовху: що відомо

У Карпатах зафіксували землетрус / © Credits

Реклама

Сьогодні, 26 серпня, у Карпатах зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Реклама

Землетрус зареєстровано в Рахівському районі Закарпатської області магнітудою 1,7 бала (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.

Реклама

Координати джерела — 48,09° північної широти та 24,36° східної довготи.

Шкала Ріхтера — це система, за допомогою якої сейсмологи визначають магнітуду землетрусу, тобто кількість енергії, що вивільняється під час підземних поштовхів.

Менше ніж 2 бали за шкалою Ріхтера — мікроземлетруси. Люди їх не відчувають, і це — доволі часті явища.

Від 2 до 2,9 бала — дуже слабкі землетруси. Зазвичай люди їх теж не відчувають, хоча сейсмографи фіксують такі поштовхи.

Нагадаємо, кілька днів тому землетрус зафіксували неподалік Полтави.

На початку липня землетрус також сколихнув Полтавську область. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що в Миргородському районі.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів