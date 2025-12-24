Карта відстає від реальності: аналітик заявив про значно глибше просування РФ

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Журналіст і військовий аналітик Юліан Рьопке вказує на суттєву розбіжність між публічними картами моніторингових ресурсів та реальною ситуацією на фронті. За його даними, на межі Дніпропетровської та Запорізької областей російські війська просунулися значно далі, ніж вважалося раніше.

Про це він повідомив у мережі Х.

«Дещо дивна ситуація в прикордонній зоні Дніпропетровська/Запоріжжя, де карта DeepState, здається, відстає від фактичного просування російських військ більш ніж на місяць. Я нарахував щонайменше вісім сіл, які якщо не перебувають під жорстким контролем Росії, то принаймні є зоною бойових дій. Кожне з них підтверджено відеодоказами», — зазначив аналітик.

Реклама

Скріншот допису. / © Скріншот

Нагадаємо, аналітичні та моніторингові спільноти повідомляють про втрату контролю Сил оборони України над містом Сіверськ у Донецькій області. За їхніми даними, населений пункт наразі перебуває в так званій «червоній зоні».

Раніше ми писали про те, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.