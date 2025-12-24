ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Карта відстає від реальності: аналітик заявив про значно глибше просування РФ

Аналітик Bild стверджує, що ситуація на Південному напрямку гірша, ніж показує DeepState.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Журналіст і військовий аналітик Юліан Рьопке вказує на суттєву розбіжність між публічними картами моніторингових ресурсів та реальною ситуацією на фронті. За його даними, на межі Дніпропетровської та Запорізької областей російські війська просунулися значно далі, ніж вважалося раніше.

Про це він повідомив у мережі Х.

«Дещо дивна ситуація в прикордонній зоні Дніпропетровська/Запоріжжя, де карта DeepState, здається, відстає від фактичного просування російських військ більш ніж на місяць. Я нарахував щонайменше вісім сіл, які якщо не перебувають під жорстким контролем Росії, то принаймні є зоною бойових дій. Кожне з них підтверджено відеодоказами», — зазначив аналітик.

Скріншот допису. / © Скріншот

Скріншот допису. / © Скріншот

Нагадаємо, аналітичні та моніторингові спільноти повідомляють про втрату контролю Сил оборони України над містом Сіверськ у Донецькій області. За їхніми даними, населений пункт наразі перебуває в так званій «червоній зоні».

Раніше ми писали про те, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська, ймовірно, захопили Сіверськ після 41 місяця боїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie