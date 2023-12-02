"Карта не рухатиметься": військовий аналітик припустив, якою війна буде взимку

Розпочалася зима, а війна цієї пори року дійсно відрізняється. Втім, вона не буде менш інтенсивною.

Про це в ефірі телемарафону сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Будуть запеклі бої

Аналітик закликає не будувати ілюзій – паузи не буде. Триватиме абсолютно страшне знищення одне одного на лінії фронту, але не буде якогось значного пересування. Карта рухатись не буде.

"Буде оце ремарківське "Im Westen nichts Neues" ("На Заході без змін"). Карта буде без змін, а в реальності будуть дуже жорстокі бої, але саме бої позиційні", – підсумував Дикий.

Раніше воїн ЗСУ оцінив можливості окупантів на передовій. Окупанти проводять наступальні дії на фронті. Але, звісно, безперервно робити це вони не можуть через значні втрати.

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