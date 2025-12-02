ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Карта побиту в Польщі: що змінилося від 1 грудня для українців

Найголовнішою зміною є те, що іноземці, які подаватимуть заяви на карти тимчасового побиту, повинні заповнювати тільки новий варіант бланка.

Світлана Несчетна
Біженці у Польщі

Біженці у Польщі / © gettyimages.com

У Польщі змінився бланк заяви на дозвіл на тимчасове проживання (карта побиту), а також переписали вимоги до додатків (додаткових форм) заяви і фотокарток, які подаються разом із заявою. Зміни зачеплять всіх іноземних громадян і, зокрема, українських біженців, яким згодом доведеться змінити статус тимчасового захисту на тимчасове проживання.

Про це йдеться в наказі міністра внутрішніх справ Польщі.

Нові правила набули чинності 1 грудня.

Найголовнішою зміною є те, що іноземці, які подаватимуть заяви на карти тимчасового побиту, повинні заповнювати тільки новий варіант бланка.

Що зміниться

  1. Якщо заяву подає іноземець на підставі працевлаштування — тепер потрібно заповнювати новий бланк Додатку №1 (Załącznik nr 1), який підписує роботодавець.

  2. Якщо дозвіл надається для роботи у професії з високою кваліфікацією або для довгострокової мобільності власника «Блакитної карти ЄС» — треба подавати новий бланк Додатку №2 (Załącznik nr 2).

  3. Якщо йдеться про стажування або волонтерство (європейський волонтаріат) — новий бланк Додатку №3 (Załącznik nr 3).

  4. Якщо заяву подають для наукової діяльності або довгострокової мобільності науковця — новий бланк Додатку №4 (Załącznik nr 4).

Завантажити бланки заяви та додатків можна на сайті польського уряду.

Вимоги до фотографій

  • Відтепер до заяв додаються 2 фотографії (замість 4).

  • Стан — неушкоджені.

  • Колір — кольорові.

  • Якість — з доброю чіткістю.

  • Розмір — 35 мм × 45 мм.

  • Давність — виконані не раніше ніж за 6 місяців до подання заяви.

  • Видима частина — від верхівки голови до верхньої частини плечей.

  • Частка обличчя — 70–80% площі фотографії.

  • Фон — однорідний, світлий.

  • Позиція — фронтальна.

  • Очі — відкриті, добре видимі, зіниці чіткі.

  • Волосся — не закриває обличчя.

  • Вираз обличчя — природний.

  • Уста — закриті.

  • Колір шкіри – відтворений природно.

  • Орієнтація — лінія очей паралельна до верхнього краю фотографії.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав другу версію закону про допомогу українським біженцям, але заявив, що це востаннє, і продовження підтримки не буде. Навроцький наголосив на необхідності впорядкування системи та встановлення єдиних правил. Він вважає, що українців слід ставити в один ряд з іншими національними меншинами, і що підтримка має поєднуватися зі справедливістю до поляків, посилаючись на суперечливість надання допомоги 800+ тим українцям, які не працюють.

