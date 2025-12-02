- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 2 хв
Карта побиту в Польщі: що змінилося від 1 грудня для українців
Найголовнішою зміною є те, що іноземці, які подаватимуть заяви на карти тимчасового побиту, повинні заповнювати тільки новий варіант бланка.
У Польщі змінився бланк заяви на дозвіл на тимчасове проживання (карта побиту), а також переписали вимоги до додатків (додаткових форм) заяви і фотокарток, які подаються разом із заявою. Зміни зачеплять всіх іноземних громадян і, зокрема, українських біженців, яким згодом доведеться змінити статус тимчасового захисту на тимчасове проживання.
Про це йдеться в наказі міністра внутрішніх справ Польщі.
Нові правила набули чинності 1 грудня.
Найголовнішою зміною є те, що іноземці, які подаватимуть заяви на карти тимчасового побиту, повинні заповнювати тільки новий варіант бланка.
Що зміниться
Якщо заяву подає іноземець на підставі працевлаштування — тепер потрібно заповнювати новий бланк Додатку №1 (Załącznik nr 1), який підписує роботодавець.
Якщо дозвіл надається для роботи у професії з високою кваліфікацією або для довгострокової мобільності власника «Блакитної карти ЄС» — треба подавати новий бланк Додатку №2 (Załącznik nr 2).
Якщо йдеться про стажування або волонтерство (європейський волонтаріат) — новий бланк Додатку №3 (Załącznik nr 3).
Якщо заяву подають для наукової діяльності або довгострокової мобільності науковця — новий бланк Додатку №4 (Załącznik nr 4).
Завантажити бланки заяви та додатків можна на сайті польського уряду.
Вимоги до фотографій
Відтепер до заяв додаються 2 фотографії (замість 4).
Стан — неушкоджені.
Колір — кольорові.
Якість — з доброю чіткістю.
Розмір — 35 мм × 45 мм.
Давність — виконані не раніше ніж за 6 місяців до подання заяви.
Видима частина — від верхівки голови до верхньої частини плечей.
Частка обличчя — 70–80% площі фотографії.
Фон — однорідний, світлий.
Позиція — фронтальна.
Очі — відкриті, добре видимі, зіниці чіткі.
Волосся — не закриває обличчя.
Вираз обличчя — природний.
Уста — закриті.
Колір шкіри – відтворений природно.
Орієнтація — лінія очей паралельна до верхнього краю фотографії.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав другу версію закону про допомогу українським біженцям, але заявив, що це востаннє, і продовження підтримки не буде. Навроцький наголосив на необхідності впорядкування системи та встановлення єдиних правил. Він вважає, що українців слід ставити в один ряд з іншими національними меншинами, і що підтримка має поєднуватися зі справедливістю до поляків, посилаючись на суперечливість надання допомоги 800+ тим українцям, які не працюють.