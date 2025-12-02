Карта побиту в Польщі: що змінилося від 1 грудня для українців

Біженці у Польщі / © gettyimages.com

Реклама

У Польщі змінився бланк заяви на дозвіл на тимчасове проживання (карта побиту), а також переписали вимоги до додатків (додаткових форм) заяви і фотокарток, які подаються разом із заявою. Зміни зачеплять всіх іноземних громадян і, зокрема, українських біженців, яким згодом доведеться змінити статус тимчасового захисту на тимчасове проживання.

Про це йдеться в наказі міністра внутрішніх справ Польщі.

Нові правила набули чинності 1 грудня.

Реклама

Найголовнішою зміною є те, що іноземці, які подаватимуть заяви на карти тимчасового побиту, повинні заповнювати тільки новий варіант бланка.

Що зміниться

Якщо заяву подає іноземець на підставі працевлаштування — тепер потрібно заповнювати новий бланк Додатку №1 (Załącznik nr 1), який підписує роботодавець. Якщо дозвіл надається для роботи у професії з високою кваліфікацією або для довгострокової мобільності власника «Блакитної карти ЄС» — треба подавати новий бланк Додатку №2 (Załącznik nr 2). Якщо йдеться про стажування або волонтерство (європейський волонтаріат) — новий бланк Додатку №3 (Załącznik nr 3). Якщо заяву подають для наукової діяльності або довгострокової мобільності науковця — новий бланк Додатку №4 (Załącznik nr 4).

Завантажити бланки заяви та додатків можна на сайті польського уряду.

Вимоги до фотографій

Відтепер до заяв додаються 2 фотографії (замість 4).

Стан — неушкоджені.

Колір — кольорові.

Якість — з доброю чіткістю.

Розмір — 35 мм × 45 мм.

Давність — виконані не раніше ніж за 6 місяців до подання заяви.

Видима частина — від верхівки голови до верхньої частини плечей.

Частка обличчя — 70–80% площі фотографії.

Фон — однорідний, світлий.

Позиція — фронтальна.

Очі — відкриті, добре видимі, зіниці чіткі.

Волосся — не закриває обличчя.

Вираз обличчя — природний.

Уста — закриті.

Колір шкіри – відтворений природно .

Орієнтація — лінія очей паралельна до верхнього краю фотографії.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький підписав другу версію закону про допомогу українським біженцям, але заявив, що це востаннє, і продовження підтримки не буде. Навроцький наголосив на необхідності впорядкування системи та встановлення єдиних правил. Він вважає, що українців слід ставити в один ряд з іншими національними меншинами, і що підтримка має поєднуватися зі справедливістю до поляків, посилаючись на суперечливість надання допомоги 800+ тим українцям, які не працюють.