Карта поділу України: Портников розкритикував частковий захист неба західними союзниками

Захист неба над Україною / © ТСН

Захист неба від російських ракет і безпілотників на заході України, а згодом і над Києвом створить ситуацію, коли наша держава буде фактично розділена на безпечну та небезпечну території.

На цьому наголосив український публіцист та журналіст Віталій Портников в інтерв’ю проєкту «Говорить Великий Львів».

За його словами, карта можливого захисту повітряного простору західними партнерами нагадує карту поділу нашої держави на «хорошу» і «не дуже хорошу» Україну, і така ситуація є небезпечною.

«Ми можемо говорити з військово-стратегічної точки зору, що Захід хоче забезпечити свою безпеку і він її забезпечує на таку кількість кілометрів. З іншого боку, ми можемо в такому разі наші системи ППО перемістити ближче на Схід і Південь, і таким чином буде більш ефективний захист Сходу і Півдня… Але це все — пояснення. А люди бачать конкретно мапу: зона спільної безпеки і зона не спільної безпеки. Неначе нас віддають Росії, мовляв хай вона робить з нами все, що завгодно», — зазначив журналіст.

Зеленим кольором позначено територію, яку мають прикривати західні сили ППО / © The Telegraph

Портников наголосив, що цим може скористатися російська пропаганда, яка буде пояснювати мешканцям південно-східної України, що Європа не хоче їх приймати і не вважає «справжніми» українцями. Це дозволить Кремлю пропонувати мешканцям півдня та сходу України власний «захист», який не забезпечує Європа.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що європейські союзники України розглядають можливість розміщення систем ППО на заході України для перехоплення російських ракет і безпілотників. Згодом така практика може бути поширена й на захист Києва.

«Один із варіантів, запропонований групою високопоставлених західних політиків і військових, полягає в тому, щоб створити над західною Україною протиповітряний щит для збивання російських ракет і дронів, з можливістю в кінцевому підсумку поширити цей щит — ефективну безполітну зону — на сам Київ», — йдеться у статті.

Нагадаємо, за інформацією видання Financial Times, російські балістичні ракети пройшли модернізацію, яка дозволяє їм ухилятися від перехоплювачів Patriot.