Картина дуже похмура: в ООН заявили, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона осіб

Картина дуже похмура: в ООН заявили, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона осіб

Члени сімей роз’єднані, загубили одне одного, люди літнього віку й інваліди опинилися в пастці.

Вторгнення РФ спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України, мінімум 160 тисяч були змушені стати внутрішньо переміщеними особами.

Про це заявив заступник генсека в гуманітарних справах Мартін Гріффітс, - пише Укрінформ.

За його словами, понад пів мільйона біженців виїхали з країни в пошуках безпеки. При цьому він зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

"Члени сімей роз’єднані, загубили одне одного, люди літнього віку й інваліди опинилися в пастці - картина дуже похмура", - наголосив заступник генсека.

Згідно з даними управління Верховного комісара з прав людини ООН щодо жертв в Україні, станом на вчора підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних.

"Справжні дані можуть бути набагато більшими", - додав Гріффітс.

Заступник генсека ООН закликав до припинення збройного нападу на Україну та виконання вимог міжнародного гуманітарного права.