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Картина дуже похмура: в ООН заявили, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона осіб

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Картина дуже похмура: в ООН заявили, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона осіб

Associated Press

Члени сімей роз’єднані, загубили одне одного, люди літнього віку й інваліди опинилися в пастці.

Вторгнення РФ спричинило появу вже понад пів мільйона біженців з України, мінімум 160 тисяч були змушені стати внутрішньо переміщеними особами.

Про це заявив заступник генсека в гуманітарних справах Мартін Гріффітс, - пише Укрінформ.

За його словами, понад пів мільйона біженців виїхали з країни в пошуках безпеки. При цьому він зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

"Члени сімей роз’єднані, загубили одне одного, люди літнього віку й інваліди опинилися в пастці - картина дуже похмура", - наголосив заступник генсека.

Згідно з даними управління Верховного комісара з прав людини ООН щодо жертв в Україні, станом на вчора підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних.

"Справжні дані можуть бути набагато більшими", - додав Гріффітс.

Заступник генсека ООН закликав до припинення збройного нападу на Україну та виконання вимог міжнародного гуманітарного права.

ООН відреагувала на вторгнення Росії в Україну

ООН відреагувала на вторгнення Росії в Україну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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