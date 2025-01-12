Картина маріупольської художниці прикрасить нову купюру євро в Німеччині

Федоренко продовжує активно виставляти свої роботи в Європі, зокрема в Мюнхені та Бремені, і працює над новими проєктами.

Маріупольська художниця Ірина Федоренко стала авторкою зображення для регіональної купюри номіналом 50 євро в Німеччині. Образ із серії “Діти війни”, який обрали для цієї емісії, символізує емоції та переживання українців під час війни.

Про це повідомляє "Суспільне Донбас".

“Це не просто зображення дітей, а глибокий заклик до миру та усвідомлення цінності людського життя,” — розповіла мисткиня. Вона зазначила, що картини з цієї серії були створені у 2022 році під впливом подій у рідному Маріуполі та вже представлені на понад 50 виставках у різних країнах світу.

Федоренко, яка нині проживає у Мюнхені, працює під псевдонімом SEMIRA. Її картини виконані акрилом на полотні й відображають різні емоції, пов’язані з війною, як дітей, так і дорослих.

Ірина Федоренко та євро, серед яких буде її картина.

“Війна досі триває, і ми маємо постійно нагадувати світу про трагедії, які відбулися в Україні,” — наголосила художниця, додаючи, що серія “Діти війни” є закликом не забувати про цю боротьбу.

Федоренко продовжує активно виставляти свої роботи в Європі, зокрема в Мюнхені та Бремені, і працює над новими проєктами.

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