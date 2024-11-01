Картини з колекції Медведчука виставили на аукціон: які ціни

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило в системі Прозорро.Продажі перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин із колекції зрадника України Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Колекція налічує 136 картин, кожна з яких буде виставлена на електронні торги.

Найдорожчою із виставлених картин є робота українського радянського і угорського живописця Адальберта Мартона “Сільський пейзаж з річкою на тлі гір”, торги за яку починаються від понад 76 тисяч гривень.

Також у колекції представлена чимала добірка робіт закарпатського художника Йосипа Гарані, стартова вартість яких - в межах 20-40 тисяч гривень. ⠀

Загальна стартова вартість усіх картин становить понад 700 тисяч гривень.

Реалізатором цих активів в управлінні АРМА став акредитований в системі майданчик Тендер online, який виграв конкурс з організації даних торгів.

Перші онлайн-аукціони заплановані на 13 листопада. Електронні торги пройдуть за правилами англійського аукціону, який передбачає три раунди на підвищення ціни.

“Позмагатися за картини може кожен охочий, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором. Взяти участь в онлайн-аукціоні можна зареєструвавшись на одному з понад 40 акредитованих у системі Прозорро.Продажі майданчиків”, - повідомили в АРМА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацполіція вилучила та передала 112 картин екснардепа Медведчука до Музейного фонду.

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