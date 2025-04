Каска енергетика «ДТЕК» та інші символи незламності представляють Україну на EXPO 2025 в Японії

Реклама

«13 квітня відбулось офіційне відкриття EXPO 2025 в Осаці з головною темою «Designing Future Society for Our Lives» (Створення суспільства майбутнього для нашого життя). У виставці беруть участь понад 160 країн, які демонструють власні інноваційні досягнення. Україна, завдяки підтримці уряду Японії та бізнес-партнерів, відкрила двері свого павільйону «Not For Sale» (Не для продажу), презентуючи власне бачення цінностей майбутнього», - зазначають організатори українського павільйону.

Зазначається, що український павільйон «Not For Sale» має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність — свободу, гідність, стійкість тощо.

Зокрема, на виставці було експоновано каску від «ДТЕК», чиї енергетики відновлюють електропостачання для мільйонів людей під постійними російськими обстрілами.

Також були представлені прострілена сирена Ajax, яка попри все продовжує працювати і захищати, колба нафти від найбільшої нафтогазовидобувної компанії України «Укрнафта», а також — експонати від агропромислового холдингу «Астарта».

Загалом виставка триватиме 6 місяців з 13 квітня по 13 жовтня 2025 року в Осаці, Японія.