Кастинги у всіх великих містах та тисячі онлайн-анкет: 24 претендентки на корону "Міс Україна" відібрані

Кастинги у всіх великих містах та тисячі онлайн-анкет: 24 претендентки на корону "Міс Україна" відібрані

Гості, що прийшли подивитися на красунь, яких відібрали для участі в конкурсі "Міс Україна", вражені.

24 претендентки на корону "Міс Україна" - нарешті відібрані. На це пішло пів року. Організатори провели кастинги у всіх великих містах. А ще - розглянули тисячі онлайн-анкет. Дівчата мають бути віком від 17 до 26 років, вільно володіти англійською, мати натуральну красу і займатися благодійністю.

Які ж вони, ці українки, що підпали під усі критерії, і чому однієї конкурсантки - не вистачає - 17 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Гості, що прийшли подивитися на красунь, яких відібрали для участі в конкурсі "Міс Україна", вражені. Моделі, студентки, маркетологині, танцівниці, спортсменки, автогонщиці та екоактивістка. Усі ці дівчата пройшли кастинги та співбесіди. Були відібрані з-поміж тисяч претенденток. Наразі учасниць 24, двадцять пяту покажуть 29 вересня у Львові з конкурсу "Міс Львів". Зазначають, що це не обов'язково буде переможниця, це може бути просто учасниця.

Дівчат відбирали дуже прискіпливо. Вероніка - танцівниця родом зі Львова. У 16-ть років поїхала до Америки. Каже, повернулася в Україну саме тому, щоб узяти участь у конкурсі краси. Торік кастинг не пройшла. Тепер схудла на 10 кілограмів й опинилася на бажаному місці.

Марта - з Тернополя. Англійську знає так ідеально, що запевняє, вже готова їхати на міжнародний конкурс. Навчалася в Канаді.

На вибір кандидаток впливала ще й участь у благодійництві. Марта, до прикладу, вже довгий час веде жіночі курси саморозвитку, а зібрані кошти передає на благодійність.

А ось Ольга з Вінниці переймається екологією. Тому прибирала забруднені пляжі в Індонезії.

Подивитися на дівчат прийшов і засновник конкурсу Сергій Матяш. Каже, порівняно з першими дівчачими змаганнями на початку Незалежності, конкурс "Міс Україна" дуже змінився - на краще.

Міс Україна: 24 претендентки на корону відібрані - які вони і чому однієї конкурсантки бракує

"Це видовище сьогодні в Україні зайняло свою нішу", - зазначає він.

Про те, що дівчата завдяки конкурcу вдало виходять заміж, каже, і 30 років тому ходили чутки. Але Сергій закликає не узагальнювати.

"Так, є дівчата, які вийшли дуже вдало заміж. Якісь міліонери, мільярдери, президенти миготять біля них, але водночас можу назвати учасниць конкурсу, які присвятили себе родині, у яких чоловіки пересічні трудівники", - говорить він.

Сам конкурс відбудеться в середині жовтня. Увесь цей час дівчата будуть готуватися.

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