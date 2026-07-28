«Кастинг» на головкома ЗСУ: хто відмовився від посади і чому Зеленський обрав Драпатого

Володимир Зеленський та Михайло Драпатий / © Офіс президента України

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Під час «кастингу» на посаду головнокомандувача ЗСУ деякі потенційні кандидати відмовлялися самі, посилаючись на брак знань та навичок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела в президентському оточенні.

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Як на Банковій проводили «кастинг» на головкома

За словами співрозмовника видання, паралельно із зустрічами з топкомандирами Зеленський дав завдання провести комплексний аналіз різних кандидатів, зібрати інформацію від їхніх колишніх і нинішніх колег, підлеглих, начальників тощо.

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Він стверджує, що «розговорити» військових командирів було непросто, бо вони звикли до ієрархії, але це вдалося завдяки низці зустрічей.

«Мені здається, це був один із найкращих — якщо не найкращий і найсистемніший — кадровий відбір, який ми робили», — розповідає РБК-Україна один із тих, хто займався цим «кастингом».

Альтернативи Сирському не було

Він додав, що на Банковій вважають, що за досвідом та компетенціями Сирському не було альтернативи, але ЗСУ потрібно було показати нові зміни.

«При цьому відсотків 95 людей сказали, що альтернативи Сирському за масштабом, досвідом, компетенціями немає. Але треба було показати війську нові підходи», — сказав співрозмовник.

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Чому Зеленський обрав Драпатого

Апостала не вибрали, хоча були такі розмови, бо він — близький до Сирського.

«У підсумку, Драпатий виявився найближчим до так званого „другого вибору“. Апостол — також, але він вважається близьким до Сирського і не хотіли, щоб було враження, ніби ми зробили заміну тільки про людське око», — пояснює співрозмовник.

В президентському оточенні запевняють, що Зеленський дослухався до народу. Це є свідченням того, що він «не відірвався від людей», як і рік тому під час історії з НАБУ та САП.

Драпатий став головком ЗСУ — що відомо

Нагадаємо, від 22 липня офіційно виконує обов’язки головнокомандувача ЗСУ Михайло Драпатий. Це призначення викликало паніку в російських Z-пабліках, бо ім’я нового головкома стало символом рішучості ще з часів Маріуполя 2014-го.

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Офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону ударних безпілотників «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат вважає, що Драпатий отримує армію у складному стані і перед ним стоїть багато викликів.

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