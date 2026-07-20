"Кастинг" на головкома ЗСУ?: навіщо Зеленський зустрівся з топкомандирами

Зустріч Зеленського з військовими

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Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів серію окремих зустрічей із командирами та керівниками різних складових Сил оборони. Під час розмов ішлося про ситуацію на фронті, стратегію захисту України, розвиток безпілотних технологій та взаємодію з міжнародними партнерами. Переговори відбулися на тлі чуток про можливі кадрові зміни у вищому військовому керівництві.

Подробиці про зустрічі Володимира Зеленського з військовими читайте у матеріалі ТСН.ua.

Розмова з Володимиром Горбатюком

Президент повідомив, що зустрівся з заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком.

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Зустріч Зеленського з Горбатюком

«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком», — написав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Драпатим

Також глава держави провів розмову із заступником начальника Генерального штабу Михайлом Драпатим.

Зустріч із Драпатим / © Офіс президента України

«Вдячний за сьогоднішню розмову — багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що президент зустрічається з генералом вже вдруге за два дні.

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Білецький та Оболєнський

Окремо Зеленський зустрівся з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким.

«Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій», — повідомив він.

Ще одна зустріч відбулася з командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським.

«Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії" та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів — це ключовий пріоритет», — наголосив Зеленський.

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Доповідь Олега Апостола

Президент також заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола.

«ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз», — написав глава держави.

Чутки про відставку Сирського і актуальна інформація: що відомо від ОП

Зазначимо, що серія зустрічей Зеленського з військовими відбулася на тлі поширення в Мережі інформації про нібито можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

Натомість в Офісі президента прокоментували чутки щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві.

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Так, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин закликав не очікувати кадрових призначень уже 20 липня та порадив з обережністю ставитися до інформації, яку поширюють анонімні телеграм-канали.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ раніше заявив, що Сирський і Гнатов продовжують виконувати свої обов’язки, а рішення про їхнє звільнення може бути ухвалене лише указом президента України.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов також зробив заяву про «позицію суспільства щодо останніх внутрішніх змін». Він сказав, що її почули, а ситуацію вирішують фахово та в інтересах держави.

Буданов також закликав українців зберігати спокій і не спрямовувати агресію одне проти одного.

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Раніше вже йшлося про мітинги на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова та проти головкома ЗСУ Олександра Сирського з вимогами повернути Федорова, щоб продовжити реформи в українській армії.

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