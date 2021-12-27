Катались на санках і зайшли на середину річки: подробиці смерті двох дітей в Кіровоградській області

Катались на санках і зайшли на середину річки: подробиці смерті двох дітей в Кіровоградській області

За її словами, один із покійних навчався у 4 класі, інший - у 7.

У селищі Завалля Голованівського району Кіровоградської області потонуло двоє хлопців. Діти зайшли на середину річки та провалились під лід.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла голова громади Людмила Прач.

За словами жінки, діти в той день катались на санках. З невідомих причин вони вийшли на річку Південний Буг і провалились під лід.

"Сильних морозів у нас не було, лід був зовсім тоненький, по ньому не можна було йти аж на середину річки, де течія та глибина. Вони відійшли далеко від берега. Там гуляли лише діти і ніхто не міг їм допомогти", - каже Людмила Прач.

За її словами, один із покійних навчався у 4 класі, інший - у 7. Вони були з благополучних родин.

"Тато одного хлопчика працює водієм швидкої допомоги, мама була вихователькою у школі-інтернаті. Другого виховувала мама, але це дві хороші родини", - додала голова громади.

Нагадаємо:

У Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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