Катались на санках і зайшли на середину річки: подробиці смерті двох дітей в Кіровоградській області

За її словами, один із покійних навчався у 4 класі, інший - у 7.
У селищі Завалля Голованівського району Кіровоградської області потонуло двоє хлопців. Діти зайшли на середину річки та провалились під лід.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла голова громади Людмила Прач.
За словами жінки, діти в той день катались на санках. З невідомих причин вони вийшли на річку Південний Буг і провалились під лід.
"Сильних морозів у нас не було, лід був зовсім тоненький, по ньому не можна було йти аж на середину річки, де течія та глибина. Вони відійшли далеко від берега. Там гуляли лише діти і ніхто не міг їм допомогти", - каже Людмила Прач.
За її словами, один із покійних навчався у 4 класі, інший - у 7. Вони були з благополучних родин.
"Тато одного хлопчика працює водієм швидкої допомоги, мама була вихователькою у школі-інтернаті. Другого виховувала мама, але це дві хороші родини", - додала голова громади.
Нагадаємо:
- У Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.
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