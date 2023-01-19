Катастрофа гелікоптера в Броварах: четверо дітей перебувають в опіковому центрі у важкому стані

У Нацполіції повідомили про стан постраждалих після катастрофи гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах.

Після трагічного падіння гелікоптера, в якому перебувало керівництвом МВС України, біля дитячого садка у Броварах в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні досі перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий.

Про це повідомила на брифінгу в четвер, 19 січня, речниця Національної поліції України Мар’яна Рева.

За її словами, окрім 14 загиблих в авіакатастрофі, відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти. Семеро дітей уже отримали необхідну медичну допомогу в лікарні і перебувають вдома.

Також у Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний.

Розслідуванням інциденту займається міжвідомча слідча група.

"Слідчі поліції долучені до цього розслідування, вони допомагають усіма можливими та наявними засобами. Однак основне розслідування проводить Служба безпеки України", - наголосила Мар’яна Рева.

Вона відзначила, що поліцейські на місці отримали інформацію від понад 300 очевидців. Крім того, провели поквартирні обходи.

"Загалом в рамках цих обходів ми опитали понад дві тисячі людей. Усі ці матеріали, а також фото та відео, яке ми отримали від очевидців події, будуть акумульовані, проаналізовані та оперативно передані відповідному правоохоронному органу, яке проводить розслідування", – повідомила Мар’яна Рева.

На місці події працювало 5 слідчо-оперативних груп.

Речниця Нацполіції ще раз підтвердила, що на борту гелікоптера, який розбився у Броварах, перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу (Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов), міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Всі вони загинули.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав офіційні коментарі та думки експертів щодо причин трагедії в Броварах.

Читайте також: