Катастрофа у Броварах: рятувальник приїхав на місце падіня, де була його вагітна дружина з сином

Чоловік побачив припарковану поруч машину дружини і зрозумів, що вона якраз привезла дитину у садочок.

У Броварах під час авіакатастрофи вертольота рятувальник приїхав на місце трагедії у той час, коли в садочку була його вагітна дружина з маленьким сином.

Моторошну історію з щасливим для цієї родини фіналом розповіли в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Тато Дмитрика Артем працює рятувальником. У той страшний день він якраз був на зміні. Приїхавши на місце трагедії чоловік побачив припарковану біля дитсадочка машину дружини.

"Я дуже переживав, бігав, шукав їх. Не міг довго знайти", – розповідає Артем.

Проте, як виявилося, колега рятувальники по роботі впізнав дружину і сина свого товариша і відвіз їх у частину ДСНС.

"Я пам'ятаю його слова, коли він нас побачив: "Боже, ви живі", – пригадує дружина.

Мешканці сусідніх будинків розповідають, що в перші секунди аварії спочатку подумали про ворожий безпілотник "шахід".

Під час трагедії оперативно відреагували вихователі садочка. Одну з них – пані Олену – відкинуло вибуховою хвилею. Попри удар, вона змогла підвестися і вивести дітей з пожежі.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. У катастрофі загинуло вище керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Загалом внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, з них – 1 дитина. Маленька Мілана загинула разом з мамою.

Місцевий житель Микола Антонов, який привів вранці 18 січня до дитсадка свого сина, розповів про перші секунди катастрофи, коли частина вертольот влетіла у садочок.

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