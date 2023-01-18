Катастрофа у Броварах: внаслідок трагадії загинула мама з дитиною (фото)

Чоловік цього трагічного ранку втратив дружину і доньку.

Сьогодні, 18 січня, під час трагедії загинула у Броварах загинула мама з дитиною - Олена Пономаренко та маленька Мілана

Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

У загиблої залишилися згорьований чоловік та ще одна донька.

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

"Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка", – написала в Іnstagram Анна Волкова.