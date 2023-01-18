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Катастрофа у Броварах: внаслідок трагадії загинула мама з дитиною (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2210
Час на прочитання
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Катастрофа у Броварах: внаслідок трагадії загинула мама з дитиною (фото)

Фото: ТСН.ua

Чоловік цього трагічного ранку втратив дружину і доньку.

Сьогодні, 18 січня, під час трагедії загинула у Броварах загинула мама з дитиною - Олена Пономаренко та маленька Мілана

Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.

© Іnstagram.com/annavolkova
Фото: Іnstagram.com/annavolkova
© Іnstagram.com/annavolkova
Фото: Іnstagram.com/annavolkova
© Іnstagram.com/annavolkova
Фото: Іnstagram.com/annavolkova

У загиблої залишилися згорьований чоловік та ще одна донька.

© Іnstagram.com/annavolkova
Фото: Іnstagram.com/annavolkova

"Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка", – написала в Іnstagram Анна Волкова.

© Іnstagram.com/annavolkova
Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах під Києвом, поруч із дитячим садком та житловим будинком, розбився вертоліт

За остаточними даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина.

У катастрофі загинуло вище керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.

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Дата публікації
Перегляди
2210
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