Катастрофа у Броварах: внаслідок трагадії загинула мама з дитиною (фото)

Чоловік цього трагічного ранку втратив дружину і доньку.
Сьогодні, 18 січня, під час трагедії загинула у Броварах загинула мама з дитиною - Олена Пономаренко та маленька Мілана
Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.
У загиблої залишилися згорьований чоловік та ще одна донька.
"Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка", – написала в Іnstagram Анна Волкова.
Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах під Києвом, поруч із дитячим садком та житловим будинком, розбився вертоліт.
За остаточними даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина.
У катастрофі загинуло вище керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.
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