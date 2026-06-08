Катастрофа в Чорному морі: на узбережжі виявили десятки мертвих дельфінів

У Чорному морі масово гинуть дельфіни

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Екоцид дельфінів у Чорному морі набуває катастрофічних масштабів. Небачені й гіркі наслідки екоциду, який спричиняє РФ в Україні, збільшуються щодня. Ще 6 червня повідомлялося, що на береги винесло 22 загиблих дельфінів. За вихідні ще 15 мертвих дельфінів знайшли біля берегів.

Про це повідомляють у Національному парку «Тузлівські лимани».

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«6–7 червня, під час обстеження наступних 12 км узбережжя у нацпарку і 1 км прилеглої до нацпарку території, виявлено ще 15 мертвих китоподібних. Єдина і беззаперечна першопричина цього жаху — війна», — пишуть у Національному парку.

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Через повномасштабну війну РФ проти України екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійні бомбардування, вибухи мін, ракети і використання потужних сонарів військових кораблів планомірно знищують фауну і флору Чорного моря.

Чорноморські китоподібні зіткнулися з комплексним винищенням. Навантаження на Чорне море сягнуло критичної межі, особливо північно-західна частина моря.

«Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають свою життєздатність, імунітет та генетичний потенціал до відродження», — пишуть фахівці.

Якщо не зупинити РФ, світ може втратити жителів Чорного моря назавжди.

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Фахівці парку «Тузлівські лимани» фіксують кожен випадок загибелі тварин. Адже це не наслідки війни, а цілеспрямований екоцид та злочин проти природи.

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Нагадаємо, росіяни за роки повномасштабного вторгнення влаштували екоцид Чорного моря, завдавши катастрофічних збитків його флорі та фауні. Потужні вибухи, ракетне паливо й нафтопродукти, а також підрив греблі Каховської ГЕС призвели до загибелі близько 50 тисяч дельфінів, знищення половини популяції мідій в одеському узбережжі та масової загибелі молоді риб під час нересту.

Наразі негативний вплив дещо зменшився після того, як ЗСУ відігнали ворожі кораблі від українських берегів: стихли ехолокатори підводних човнів, майже припинилися пуски ракет із води, а до берегів почали повертатися дельфіни.

Супутникові дані фіксують тенденцію до покращення стану морської біоти, проте вчені досі вимушені працювати лише з берега й не можуть повноцінно дослідити відкрите море чи зону навколо острова Зміїного.

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Щоб урятувати китоподібних, науковці пропонують створити велику резервацію площею 3 тисячі квадратних кілометрів, де буде заборонено рибальство та браконьєрство. Крім того, одеські фахівці ініціювали включення пункту про вплив війни на акваторію до морської стратегії ЄС, аби отримати можливість проводити масштабні дослідження не лише в українській частині моря.

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