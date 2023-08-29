Катастрофа військових літаків на Житомирщині: почалося розшифрування чорних скриньок

Слідство також розпочало у справі вісім експертиз та опитало 30 свідків.

У справі про авіакатастрофу на Житомирщині слідство розпочало розшифровку чорних скриньок двох навчально-бойових літаків, які зіткнулися 25 серпня.

Про це радниця з комунікації Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На сьогодні стало відомо, що буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил – чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків", – сказала Сап’ян.

Вона також повідомила, що вже почалася розшифровка чорних скриньок (бортових самописців) літаків.

Особливу увагу слідчі приділять роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам.

Почалися 8 експертиз

Представниця ДБР також поінформувала, що у справі про авіакатастрофу на Житомирщині розпочалося вісім експертиз.

"(Експертизи – ред.) мають довести: або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів", – розповіла Сап’ян.

Вона додала, що очікується і початок судово-медичних експертиз.

На сьогодні у справі опитано вже близько 30 свідків. Це і цивільні, і залучені до польотів, і ті, хто в день катастрофи перебували на робочому місці.

Нагадаємо, 25 серпня в небі над Житомирщиною зіткнулися два українські навчально-бойові літаки L-39. А авіакатастрофі загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".

В ДБР розглядають три версії причин авіакатастрофи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Назавжди залишився в небі! У Києві попрощалися з пілотом “Джусом”

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