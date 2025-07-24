Катастрофа винищувача Mirage-2000: фахівець звернув увагу на важливий фактор

Винищувач Mirage-2000 / © AFP

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Катастрофа винищувача Mirage-2000, який розбився на Волині, не може бути пов’язана із віком літака. Усі його агрегати та системи замінюються, коли їхній ресурс вичерпується.

Таке пояснення зробив льотчик-випробувач Олександр Лиходід в коментарі телеканалу «Київ24».

«В літаку у кожного його агрегата, системи є свій ресурс — тобто це певна кількість часу, протягом якого ця система чи агрегат працюють надійно», — зазначив він.

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За словами фахівця, у кожного літака незалежно від його віку є два стани: він справний або несправний. Перед вильотом його справність ретельно перевіряється.

«У повітря літак випускається справним. Тобто в нього всі системи, агрегати, зброя, підвіски — все у робочому стані. І в нього є запас ресурсу», — пояснив Лиходід.

Водночас, як зазначив фахівець, існує багато факторів, які можуть спричинити відмову бортової техніки. Над з’ясуванням причин працює спеціально створена комісія фахівців.

Лиходід висловив сподівання, що до роботи над встановленням причин катастрофи долучаться французи — представники виробника літака.

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Як повідомлялося раніше, авіакатастрофа з Mirage-2000 сталася ввечері 22 липня.

За попередніми даними, після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав та потонув серед болотистої місцевості. Пілот вчасно катапультувався.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, що авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 могла бути спричинена різким маневром.