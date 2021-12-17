В Епіцентрі розказали, хто зробив палаючу дірку в рекламному борді компанії

Напередодні в мережі оприлюднили фото палаючого рекламного борда Епіцентр з величезною дірою.

Як повідомляв телеграм-канал Київ Оперативний, рекламний борд палав на проспекті Академіка Палладіна неподалік від торговельних центрів Епіцентр та Lavina Mall. Поруч з місцем події також були помічені автомобілі патрульної поліції та столичних пожежників.

Користувачі телеграм-каналів припускали, що подібні пошкодження могло викликати падіння метеориту чи іншого невідомого літаючого об’єкту.

Проте в прес-службі групи компаній Епіцентр заявили, що жодної катастрофи на пр-ті Палладіна не сталося, а палаючий борд був лише декорацією для знімань рекламного відеоролика до новорічних свят.

За сюжетом цієї реклами, санчата Святого Миколая виходять з ладу під час польоту, врізаються в рекламний борд і падають неподалік Епіцентру. Розуміючи, що через аварію свято знаходиться під загрозою, Святий Миколай поспішає в торговельний центр. Там він знаходить всі необхідні подарунки і завдяки службі доставки вчасно встигає доставити їх до всіх українських родин.

Таким чином напередодні сезону свят в компанії хотіли ще раз нагадати, що в мережі торговельних центрів Епіцентр можна придбати все необхідне до Нового Року. В тому числі подарунки, побутову техніку та електроніку, і навіть посуд та продукти до святкового столу.